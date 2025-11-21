UE critica ausência de metas sobre combustíveis fósseis em texto da COP30

247 – Os rumos da COP30 entraram em turbulência com a divulgação, nesta sexta-feira (21), da versão mais recente dos documentos-base da conferência. O novo texto excluiu qualquer referência aos combustíveis fósseis, tema que havia se tornado central para a conferência e para os países que defendem um roteiro para o abandono dessas fontes de energia.

Segundo o discurso divulgado na íntegra pela Comissão Europeia, o comissário europeu de Clima, Wopke Hoekstra, criticou duramente o texto em reunião fechada, afirmando que ele “não tem ciência, não tem transição e mostra fraqueza”.

Hoekstra deixou claro que o bloco não pretende aceitar o documento atual. “Então, vou ser igualmente claro. Em nenhuma circunstância nós vamos aceitar isso. E nada que chegue sequer perto disso — e digo isso com dor no coração — nada que se aproxime do que está na mesa agora”, afirmou o comissário.

Mais de 30 países encaminharam uma carta conjunta pressionando para que o rascunho político da conferência mantenha a inclusão de um roteiro de transição global que leve ao abandono dos combustíveis fósseis.

No documento, Colômbia, França, Reino Unido, Alemanha e outros signatários afirmam que “não podem apoiar um resultado que não inclua um mapa do caminho justo, ordenado e equitativo para deixar os combustíveis fósseis para trás”.

Os rascunhos divulgados são versões intermediárias que ainda passarão por avaliação nas plenárias desta sexta-feira. O assunto estava previsto para integrar o documento chamado de “Decisão Mutirão”, elaborado para concentrar os pontos mais sensíveis das negociações e que não apareciam na agenda original, como financiamento climático, adaptação às mudanças climáticas, transição energética e mercado de carbono.