“Um misto de suástica e SS”, diz estudioso do nazismo sobre camisa de Bolsonaro e Rodrigo Garcia

Apoie o 247

ICL

247 - O professor da UFRJ Michel Gherman, um especialista na temática do nazismo, associou o número 22 da camisa da seleção brasileira recebida pelo governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), por Jair Bolsonaro, a “um misto de suástica e SS”. A sigla refere-se ao braço armado do Partido Nazista de Adolf Hitler.

“A simbologia nazista está no governo bolsonaro. Imagens, discursos e símbolos.Por vezes quebra cabeças. Leite, whte power e discurso do Goebbels, os apitos de cachorro dão tantos que chamariam uma matilha. Agora é o número da camisa do Brasil. Um misto de suástica e SS. Só montar”, tuitou Gherman, que é também pesquisador do Centro de Estudos do Antissemitismo da Universidade Hebraica de Jerusalém.

Garcia mostrou a camisa ao receber Bolsonaro no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, ao lado do candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos), que também ganhou a sua e posou para foto. Os três jantaram nesta quinta-feira, acompanhados do núcleo político do presidente e aliados de Rodrigo.

A mesma camisa já havia sido exibida dias atrás durante encontro de Bolsonaro com cantores sertanejos e causado polêmica nas redes sociais.

Saiba mais sobre o uso da simbologia nazista no governo Bolsonaro no artigo de Jean Goldenbaum “Iconografia e linguagem: nazismo e bolsonarismo”, publicado no Brasil 247 .

Rodrigo recebe Bolsonaro e ganha camisa do Brasil com número 22 https://t.co/PeL8UBjiff October 21, 2022





A simbologia nazista está no governo bolsonaro. Imagens, discursos e símbolos.Por vezes quebra cabeças. Leite, whte power e discurso do goebels, os apitos de cachorro dão tantos que chamariam uma matilha. Agora é o numero da camisa do brasil. Um misto de suástica e SS. só montar — Michel Gherman (@michel_gherman) October 21, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.