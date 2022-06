'Único jeito do país chegar à riqueza é gastando muito dinheiro em Educação', defende Dilma

Apoie o 247

247 - A ex-presidenta Dilma Rousseff defendeu nesta quarta-feira (1) que um eventual novo governo Lula retome investimentos maciços na Educação, Ciência e Tecnologia. Durante participação no encontro do ex-presidente Lula e do ex-governador Geraldo Alckmin com líderes políticos do Rio Grande do Sul, Dilma defendeu que apenas por meio da educação o Brasil conseguirá se reindustrializar e gerar empregos de qualidade.

Dilma afirmou que historicamente o Brasil convive com três faces da desigualdade. "Uma face é social, porque significa estar excluído da riqueza e da renda. Outra face é étnica. Negros e negras no Brasil são necessariamente mais desiguais. E também tem uma questão de gênero. A pobreza tem uma face feminina no Brasil", afirmou Dilma.

"Portanto, este aspecto da educação como sendo um caminho de oportunidades iguais ao direito tem que ser completado num país como o Brasil de 211 milhões de habitantes. Você sai da miséria e da pobreza, mas o único jeito de chegar à riqueza é com educação de qualidade

"Você sai da miséria e da pobreza. Mas o único caminho para chegar à riqueza é com educação de qualidade, é gastando muito dinheiro com educação", completou Dilma.

