Vacina chinesa chega ao Brasil para testes contra a Covid-19

247 - A vacina da empresa chinesa Sinovac Biotech, que será testada pelo Instituto Butantan, chegou ao Brasil na madrugada desta segunda-feira (20). O carregamento da segunda fórmula testada oficialmente em solo brasileiro foi trazido por um voo de Frankfurt, na Alemanha, que aterrissou no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A informação é do jornal O Globo.

As vacinas devem chegar ao Butantan ainda na quinta-feira (23). Na primeira etapa de testes, que já foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), serão vacinados profissionais de Saúde dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal, acrescenta a reportagem.

