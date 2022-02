Vale desiste de ação contra bilionário israelense que contratou ex-juiz suspeito Sergio Moro

Apoie o 247

247 - A Vale desistiu da ação que movia na Justiça de Londres contra o bilionário israelense Beny Steinmetz, antigo sócio da mineradora em um projeto de exploração de uma reserva de minério de ferro em Simandou (Guiné), que contratou o ex-juiz parcial Sergio Moro para fazer parecer contra a empresa. A Vale queria que o israelense pagasse US$ 1,2 bilhão pelo fracasso do negócio.

A decisão da Vale foi comunicada em meio a julgamento da ação nesta segunda-feira, 14, alegando que a ação estava prescrita. A mineradora queria fazer valer a decisão da Câmara Internacional de Arbitragem de Londres, que, em 2020, condenou Steinmetz e outros cinco executivos de sua empresa, a BSGR, a pagar uma indenização total de US$ 2 bilhões.

Os empresários da BSGR teriam ocultado da Vale informações sobre pagamento de propina a políticos da Guiné para a obtenção de licenças de exploração de Simandou. O contrato para exploração de minério de ferro em Simandou foi assinado em 2010, mas, com a eleição de Alpha Condé, as licenças foram anuladas.

A defesa do empresário israelense acusado de corrupção na Suíça foi coordenada pelo advogado Walfrido Warde, do Warde Advogados, que arrumou para Moro, juiz declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Brasil, um serviço para Steinmetz, no qual o chefe da Lava Jato fez parecer contra a mineradora.

Esse foi o primeiro serviço que Moro prestou após sair do Ministério da Justiça de Jair Bolsonaro, governo que ele ajudou a eleger tirando o ex-presidente Lula (PT) das eleições, ao prendê-lo de forma ilegal. Moro recebeu R$ 200 mil pelo parecer. Foi antes dele ser contratado pela consultora norte-americana Alvarez & Marsal, que cuidou da recuperação judicial de empresas quebradas pela Lava Jato - isto é, por Moro, que faturou R$ 3,5 milhões para trabalhar na empresa.

O escritório Warde Advogados, de Walfrido Warde, chegou a contratar uma agência de espionagem contra a Vale. Segundo O Globo, “agentes da Black Cube se fizeram passar por investidores e conseguiram colher depoimentos de altos executivos da Vale, como o ex-diretor de minério de ferro José Carlos Martins, admitindo que o Conselho da Vale ‘tinha conhecimento de tudo’, mas passou por cima dado a relevância estratégica da mina”.

Em nota, a Vale reforçou que continuará adotando os demais procedimentos legais cabíveis na recuperação do crédito de US$ 2 bilhões devidos pela BSGR.

