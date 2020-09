Valim: Bolsonaro é resultado de um jornalismo desqualificado

Sem citar nomes, o advogado Rafael Valim criticou a hipocrisia de jornalistas da mídia corporativa que criaram uma falsa simetria entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, e agora se dizem "surpresos" com os atos do presidente de extrema-direita edit

247 - O advogado Rafael Valim criticou o discurso de Jair Bolsonaro nesta terça-feira (22) na Assembleia Geral da ONU e o apoio da mídia corporativa à sua ascensão à Presidência.

Em um pronunciamento gravado, recheado de mentiras, Bolsonaro voltou a culpar índios pelas queimadas e citou uma "campanha brutal" contra a política ambiental do seu governo.

"Jornalistas que à época das eleições estimulavam o discurso da 'escolha difícil' agora afirmam ter 'vergonha' do discurso do Presidente que ajudaram a eleger. Vergonha mesmo é termos profissionais do jornalismo tão desqualificados", escreveu Valim pelo Twitter, fazendo referência ao editorial do jornal O Estado de S. Paulo na véspera do segundo turno das eleições presidenciais de 2018.