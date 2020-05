Haddad reage ao Estadão e compara jornal com Bolsonaro: 'escolha que ficou muito difícil'

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) ironizou o editorial do jornal O Estado de S.Paulo que compara o ex-presidente Lula com Jair Bolsonaro edit

247 - O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), ironizou o editorial do jornal O Estado de S.Paulo que compara o ex-presidente Lula com Jair Bolsonaro. "Uma escolha que ficou muito difícil", escreveu Haddad ao publicar uma foto que coloca a imagem do jornal ao lado de uma imagem de Bolsonaro.

De acordo com o jornal paulista, "tanto o presidente da República como o chefão petista se associam na mais absoluta falta de escrúpulos, em níveis que fariam até Maquiavel corar".

A jornalista Carla Jiménez, editora do El País Brasil, classificou como uma "vergonha" o editorial.

Uma escolha que ficou muito difícil pic.twitter.com/OKUCWJmCYy — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) May 26, 2020

