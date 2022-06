"Vão aparecer mais coisas", diz Weintraub sobre prisão de Milton Ribeiro

Apoie o 247

247 - Pré-candidato ao governo de São Paulo, o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub (PMB) afirmou que novos casos de corrupção envolvendo o Ministério da Educação devem aparecer mesmo com a prisão do também ex-ministro Milton Ribeiro e dos pastores Arilton Moura e Gilmar Santos.

“O Milton Ribeiro saiu e a turma toda ficou. Então, eles continuam atuando. Tem muito mais coisas acontecendo no MEC e em algum momento vai acontecer. Eu vi como é a sanha do pessoal, o pessoal é desesperado”, disse Weintraub à coluna do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Ainda segundo Weintraub, “a equipe que gerou todo esse caroço continua lá. Os desgastes vão continuar, vão aparecer mais coisas. E, se não aparecer agora, vai aparecer ano que vem. O pessoal está trabalhando, todo dia acorda e vai trabalhar. E gente errada trabalhando faz coisa errada”.

