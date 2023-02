Veja quem são as vítimas da chacina de Sinop (MT)

Apoie o 247

247 — Reportagem do Uol apresentou quem foram as sete vitimas assassinadas por dois homens após aposta em partidas de sinuca em um bar de Sinop (MT) . Os homens chegaram ao local com duas armas e executaram a maioria dos que estavam no bar, após perderem uma aposta de R$ 4 mil em um jogo de sinuca.

Segundo familiares, algumas das vítimas não tinham nenhuma relação com a aposta que teria motivado o crime. Parte das vítimas eram amigos próximos de Maciel Bruno de Andrade, 35, que era proprietário do bar onde o crime aconteceu.

Veja as vítimas:

Larissa Frazão de Almeida: Menina de 12 anos que acompanhava o pai, Getulio, e morreu no momento do crime.

Menina de 12 anos que acompanhava o pai, Getulio, e morreu no momento do crime. Getulio Rodrigues Frazão Junior: Pai de Larissa Frazão de Almeida, também morreu no local do crime. Ele era natural do município de Governador Nunes Freire, no Maranhão.

Pai de Larissa Frazão de Almeida, também morreu no local do crime. Ele era natural do município de Governador Nunes Freire, no Maranhão. Maciel Bruno de Andrade Costa: Dono do bar em que o crime foi registrado. Ele é natural de Santa Inês (MA). Flamenguista apaixonado, Maciel deixa dois filhos.

Dono do bar em que o crime foi registrado. Ele é natural de Santa Inês (MA). Flamenguista apaixonado, Maciel deixa dois filhos. Josué Ramos Tenório: Empresário de Fátima do Sul (MS) e morava em Rondonópolis, onde trabalhava com a venda de morangos. Segundo familiares, ele gostava de assistir aos jogos de sinuca e parou no local para ver uma partida, sendo morto em seguida. "Ele e outras pessoas não tinham nada a ver", afirmou o filho dele, Cícero Dias, em entrevista à TV Centro América. O homem deixa a esposa e quatro filhos.

Empresário de Fátima do Sul (MS) e morava em Rondonópolis, onde trabalhava com a venda de morangos. Segundo familiares, ele gostava de assistir aos jogos de sinuca e parou no local para ver uma partida, sendo morto em seguida. "Ele e outras pessoas não tinham nada a ver", afirmou o filho dele, Cícero Dias, em entrevista à TV Centro América. O homem deixa a esposa e quatro filhos. Elizeu Santos da Silva: Segundo as redes sociais, Elizeu Santos da Silva, 47, era natural do município de São João do Ivaí (PR) e morava em Maringá. Única das vítimas baleadas socorrida com vida. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Sinop e morreu no local.

Segundo as redes sociais, Elizeu Santos da Silva, 47, era natural do município de São João do Ivaí (PR) e morava em Maringá. Única das vítimas baleadas socorrida com vida. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Sinop e morreu no local. Adriano Balbinote: De uma família natural de Xanxerê (SC), tinha poucas publicações nas redes sociais. Em uma delas, aparece com a camisa do Palmeiras.

De uma família natural de Xanxerê (SC), tinha poucas publicações nas redes sociais. Em uma delas, aparece com a camisa do Palmeiras. Orisberto Pereira Sousa: Segundo as redes sociais, Orisberto, era a única das vítimas natural de Sinop. Ele morava em Lucas do Rio Verde e trabalhava em uma empresa de telecomunicações.

