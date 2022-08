Vice-presidente do PT, Quaquá desiste de rompimento com Freixo e pede 'liberação de militância'

Executiva nacional do PT vai debater destino de acordo no Rio, em meio à candidatura ao Senado de Alessandro Molon pelo PSB edit

247 - O vice-presidente nacional do PT Washington Quaquá retirou o recurso pelo rompimento da aliança com Marcelo Freixo (PSB) para o Governo do Rio de Janeiro. Quaquá pede agora à Executiva Nacional a liberação da militância para apoiar outros candidatos no estado, segundo a Folha de S. Paulo.

Decisão foi tomada nesta quinta-feira (4), depois que a executiva nacional adiou a decisão sobre o rompimento, para aguardar uma definição no PSB sobre a candidatura do deputado Alessandro Molon (PSB) ao Senado.

"No Rio não pode haver interesse individual ou de grupo que se sobreponha ao objetivo principal que é isolar o bolsonarismo nos seus 25 a 30% e ampliar a campanha Lula. As últimas divergências ocorridas em relação ao acordo feito e descumprido pelo PSB não podem prejudicar o principal", escreveu Quaquá no documento.

"Por isso encaminho a direção nacional do PT a retirada de meu recurso e solicito que seja dada a orientação para a militância e que mesmo tendo dado o apoio formal do PT a chapa do PSB, que se busque ao máximo ampliar o palanque do presidente Lula, no estado, ampliando nossa campanha e isolando o bolsonarismo", acrescentou.

O PT afirma que o lançamento quebra um acordo que destinava à sigla a definição de um nome único para o cargo na chapa. O indicado pelo partido é o presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano.

