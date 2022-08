Haddad defende manutenção do apoio do PT a Freixo

Apoie o 247

247 - Em meio ao imbróglio que se instalou na esquerda fluminense, o ex-ministro e favorito na disputa pelo governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), defende a manuntenção do apoio do PT ao candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo PSB, Marcelo Freixo, segundo o Estado de S. Paulo.

O PT acusa o PSB de romper um acordo feito no Rio de Janeiro, que previa a candidatura ao governo do PSB e a vaga ao Senado do PT, representado por André Ceciliano. Mesmo assim, Alessandro Molon (PSB) se lançou candidato e, mesmo após apelos, mantém seu nome na disputa. A deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ) afirma que partiu do PSB o rompimento do acordo e defendeu a posição do PT do Rio de romper com Freixo. A Executiva Nacional petista debate nesta quinta-feira (4) o assunto.

“Vejo com preocupação, porque temos grande condição de ganhar a eleição no Rio de Janeiro. Temos um candidato que, se não é o líder, está próximo do líder. É uma figura louvável, que está conseguindo ampliar, como eu tentei em São Paulo também, ampliar a nossa coalizão”, afirmou Haddad sobre Freixo em entrevista coletiva após participar de evento na Fiesp.

Além de Haddad, segundo o jornal, "outros integrantes da campanha de Lula próximos ao ex-presidente" dividem a mesma opinião. Para eles, não é hora de dar um "cavalo de pau" na campanha. A sugestão é manter as duas candidaturas ao Senado, de Ceciliano e Molon. "Alguns petistas lembram que Molon tem boa entrada com setores da esquerda que votam em Lula, além do apoio de artistas e intelectuais no Rio. Uma divisão, segundo essas mesmas fontes, não seria desejável".

