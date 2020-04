Bolsonaro vai a ato que pede intervenção militar: “Todos têm que ser patriotas” (vídeo)

247 - Jair Bolsonaro voltou a desrespeitar as recomendações de isolamento social e compareceu na tarde deste domingo (19) a um protesto em Brasília que, além de clamar pelo fim da quarentena, pedia o fechamento do Congresso Nacional, uma intervenção militar com o presidente e um novo AI-5.

"Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Nós não queremos negociar nada, nós queremos é ação pelo Brasil. Nós temos um novo Brasil pela frente. Todos, sem exceção, têm que ser patriotas e acreditar, fazer sua parte, para colocar o Brasil num lugar de destaque e liderança", disse.

“Contem com seu presidente pra fazer tudo aquilo que for necessário para que nós possamos manter a nossa democracia e garantir aquilo que é mais sagrado, a nossa liberdade”, afirmou. “Acabou a época da patifaria. É agora o povo no poder. Vocês tem obrigação de lutar pelo país de vocês”.

Neste domingo (19) outras localidades estão tendo manifestações por um novo AI-5.

Neste domingo, o presidente Jair Bolsonaro desrespeitou mais uma vez as orientações de seu próprio ministério da Saúde e compareceu a um ato onde pessoas se aglomeraram, em Brasília. Pior: o ato pedia o fechamento do Congresso, do STF e exaltava a Ditadura Militar. pic.twitter.com/JZZNiamYC1 — William De Lucca (@delucca) April 19, 2020

