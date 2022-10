Vídeo de Bolsonaro defendendo pílula do aborto em plenário viraliza após menção de Lula em debate da Globo

Apoie o 247

247 - Após o ex-presidente Lula (PT) ter mencionado, durante o debate da Globo desta sexta-feira (28), uma declaração de 1992 em que Jair Bolsonaro (PL) defendia o uso da pílula do aborto para controle da natalidade , internautas recuperaram o registro da fala do então deputado federal e viralizaram o momento nas redes sociais. Confira o vídeo abaixo:

"Quem quiser traduzir a palavra controle para planejamento, fique à vontade. Eu falo controle da natalidade. Nós vemos a China como está, com 1.4 bilhão de habitantes, com controle rígido de natalidade, com a pílula do aborto funcionando, com aborto até de mães com oito meses de gravidez, e assim mesmo a China cresce a uma taxa de 20 milhões de habitantes por ano. Nós temos que adotar urgentemente uma política de controle da natalidade em nosso país", disse Bolsonaro na ocasião.

