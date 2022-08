Vídeo mostra Ricardo Salles iniciando confusão nos bastidores do debate da Band

Apoie o 247

247 - O deputado André Janones divulgou nesta segunda-feira (29) um vídeo do UOL que mostra o ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro Ricardo Salles iniciando uma confusão com ele nos bastidores do debate presidencial da Band nesse domingo (28).

A troca de acusações entre Salles e Janones se iniciou quando o bolsonarista chamou Lula de "mentiroso" quando o ex-presidente falou que o menor índice de desmatamento da Amazônia ocorreu em seus governos. Janones reagiu ao ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro, o que iniciou a confusão.

Finalmente um vídeo que mostra quem começou a confusão! Demorou mas apareceu! Deus me honrando mais uma vez!



Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará (João 8:32) pic.twitter.com/kDkU4JUzKa — André Janones 7040✌️ (@AndreJanonesAdv) August 29, 2022





