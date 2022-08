Lula deve chamar a atenção de Janones sobre postura nos bastidores do último debate

O deputado federal André Janones teve uma briga com o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles nos bastidores do debate da Band edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve conversar com o deputado federal e seu aliado de campanha André Janones (Avante-MG), sobre a briga protagonizada pelo parlamentar nos bastidores do debate dos presidenciáveis da Band, neste domingo (28). Segundo o jornalista Gustavo Uribe, da CNN, a orientação é que Janones não deve partir para o contra-ataque pessoalmente.

A sala dos convidados do debate presenciou uma briga entre Janones, que retirou sua candidatura à presidência para apoiar Lula, e Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro.

>>> Janones explica brigas nos bastidores do debate: “tive minha parcela de culpa” (vídeo)

A confusão começou porque "Salles reagiu a uma fala de Lula sobre o menor desmatamento da Amazônia ter acontecido no governo do petista. Janones reagiu ao ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro, o que iniciou a confusão", disse o jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, que estava nos bastidores.

Agora: Lula e Janones devem conversar sobre postura do deputado nos bastidores do debate. Avaliação é de que Janones não deve partir para o contra-ataque pessoalmente, como orientado pelo PT à militância. Apuração do @gustavouribe no #LiveCNNBrasil. August 29, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.