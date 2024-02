Vinicius Carvalho desmonta relatório da Transparência Internacional

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O relatório da ONG Transparência Internacional acusando o Brasil de supostamente ter tornado-se um país mais corrupto em 2023 é repleto de falhas metodológicas, afirmou o ministro da Controladoria-Geral da União, Vinicius Marques de Carvalho, em artigo no jornal O Globo.

"A começar pelo fato de as notas atribuídas a cada país serem criadas a partir de junções diferentes de índices. Enquanto o IPC [Índice de Percepção da Corrupção] do Brasil é composto por oito notas, a nota de alguns países é construída a partir de três. Para outros, de dez", escreve.

continua após o anúncio

Ele aponta ainda que nem todas as notas dos índices são atualizadas anualmente. "É precisamente o que ocorreu com o IPC recém-lançado, atribuído ao Brasil em 2023".

"Outro problema é que os índices que compõem o IPC privilegiam entrevistas com especialistas e executivos de empresas — muitas vezes estrangeiros", acrescenta.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: