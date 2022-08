'Vocês têm que se defender', disse Bolsonaro a empresários após operação da PF contra golpistas

Apoie o 247

247 - Em encontro com empresários nesta terça-feira (23), Jair Bolsonaro (PL) não falou, enquanto estava com o microfone em mãos, sobre a operação da Polícia Federal contra empresários que defenderam um golpe de Estado no caso de vitória do ex-presidente Lula (PT) na eleição.

Já nas rodas de conversa, por outro lado, Bolsonaro recomendou, segundo Malu Gaspar, do jornal O Globo: "vocês têm que se defender! Os políticos se defendem, os delegados se defendem, o Ministério Público também".

O encontro foi promovido pela associação Esfera Brasil na casa de seu fundador, João Camargo.

"Vocês, grandes empresários, têm que se defender. Amanhã pode acontecer com um ou outro aqui", afirmou Bolsonaro, segundo relatos de presentes no evento.

O chefe do Executivo ainda perguntou aos participantes do evento, "pessoas esclarecidas", se eles achavam "proporcional" e "razoável", por mensagens em seu WhatsApp, "uma pessoa ter seu sigilo bancário quebrado e suas redes sociais bloqueadas".

