Voo precipitado à Índia em busca de vacinas gerou despesa de R$ 2,5 milhões para a Fiocruz

Bolsonaro adiantou o voo, naquela época, pois estava em guerra com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), sobre quem iria começar a vacinação contra o novo coronavírus no Brasil edit

247 - O voo precipitado do Brasil para a Índia em janeiro deste ano, organizado pelo governo Jair Bolsonaro para trazer ao país a primeira leva de imunizantes da AstraZeneca, do e divulgado antes de o governo federal receber permissão do governo indiano para a operação, o que atrapalhou a negociação em curso, informa o jornal O Globo, que obteve documentos do Itamaraty enviados à CPI da Covid.

A operação frustrada custou US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões) à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Bolsonaro adiantou o voo, naquela época, pois estava em guerra com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), sobre quem iria começar a vacinação contra o novo coronavírus no País.

Além disso, o Ministério da Saúde não esclareceu por que solicitou o fretamento de uma aeronave para buscar as vacinas ao mesmo tempo em que já negociava com a Azul, que ofereceu o voo à Índia como doação ao governo.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.