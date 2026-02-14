"Vorcaro usou todas as moedas disponíveis para corromper as instituições", diz Noblat

247 - O jornalista Ricardo Noblat afirmou em uma publicação nas suas redes sociais que o banqueiro Daniel Vorcaro "usou todas as moedas disponíveis para corromper as instituições brasileiras". A afirmação se baseia nas informações atribuídas a um relatório da Polícia Federal encaminhado ao ministro Edson Fachin. Segundo o conteúdo compartilhado, o documento descreveria um esquema de corrupção que utilizava festas de alto padrão e mulheres estrangeiras para criar redes de influência política.

Noblat afirma ainda que o relatório não retrata apenas excessos pessoais, mas uma estratégia estruturada de aproximação com figuras políticas ligadas ao Centrão.

“O que os mortais chamam abertamente de ‘suruba’ era, na verdade, um ambiente de negócios escusos meticulosamente planejado, onde a ostentação servia como lubrificante para a criação de uma rede de influências sem precedentes junto a políticos do Centrão”, diz o jornalista.

Segundo ele, a logística das festas incluía a presença de mulheres estrangeiras — suíças, norueguesas, suecas e holandesas — como parte de uma estratégia para reduzir riscos de exposição. “Ao importar acompanhantes que não falam português e não têm a menor noção de quem são as figuras poderosas que ali circulavam, Vorcaro garantia um isolamento informativo que nenhuma barreira nacional ofereceria”, destaca.

Noblat também aponta preocupação com o desdobramento jurídico do caso, sugerindo que eventuais falhas processuais poderiam levar à anulação da investigação, em cenário comparado ao da Operação Lava Jato. Segundo ele, os ministros Cristiano Zanin e Luiz Fux teriam sinalizado possíveis inconsistências na condução das apurações.

“Alega-se que o rito foi atropelado, e essa brecha jurídica é exatamente o que os envolvidos buscam para implodir o caso por dentro”, afirma o conteúdo compartilhado.