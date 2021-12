Wadih Damous: “Heleno é um generaleco bobalhão sem tropa nenhuma”

O ex-presidente da OAB-RJ afirmou que as declarações golpistas do “generaleco” Heleno não passam de mais uma “bravata” do governo Jair Bolsonaro. Assista na TV 247 edit

247 - O ex-deputado federal e ex-presidente da OAB-RJ Wadih Damous, em entrevista à TV 247, minimizou as declarações golpistas do “generaleco” Heleno, que disse que toma Lexotan “na veia” para não incentivar Jair Bolsonaro a dar um golpe no Supremo Tribunal Federal (STF). Para ele, as declarações não passam de mais uma “bravata” de um sujeito que não é digno de pertencer ao Exército brasileiro.

“É difícil saber se é proposital ou não [o vazamento] é difícil, porque esse governo Bolsonaro é uma espécie de máfia, é uma organização criminosa. Isso mostra a qualidade de gente que o Bolsonaro põe no governo, é gente igual a ele, como esse general Heleno, que é o que há de pior no serviço público. É um sujeito que jamais deveria ter pertencido aos quadros do Exército brasileiro, e está aí no governo, falando imbecilidades. É tão patético”, disse.

“Todo mundo sabe que o governo Bolsonaro é golpista. Agora, tem musculatura? Isso é um generaleco sem tropa, sem coisa nenhuma, um bestalhão, um bobalhão, um trapalhão, sujeito que ninguém vai lembrar depois que passar o governo Bolsonaro. O que esse sujeito fez de bom para a sociedade brasileira? Nada. Mais uma bravata…”, completou.

