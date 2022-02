Weintraub depõe à PF nesta sexta-feira no âmbito do inquérito das fake news

Apoie o 247

ICL

247 - Pior ministro da Educação da história do Brasil, Abraham Weintraub depõe à Polícia Federal nesta sexta-feira (4) no âmbito do inquérito das fake news. A oitiva é uma determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Segundo o ministro, o motivo para o depoimento são "informações falsas" divulgadas por Weintraub "acerca da atuação do Supremo Tribunal Federal e de condutas relacionadas a um de seus membros”. Em uma entrevista, Weintraub diz que um ministro do Supremo teria tentado comprar sua casa em um condomínio fechado.

