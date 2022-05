Weintraub: 'generais não são solução, mas parte do problema do Brasil'

Apoie o 247

247 - Pré-candidato ao governo de São Paulo, Abraham Weintraub (PMB), ex-ministro da Educação, afirmou que os generais do Exército "não vão salvar o Brasil", pois "são parte do problema".

"Brasília é imunda. O setor público é podre. E uma coisa que eu posso falar é o seguinte: os generais do Exército não são solução. Existem generais bons, mas eu tive contato com generais que fazem parte do mecanismo e eles não vão salvar o Brasil. Eles são parte do problema", disse o ex-chefe do MEC entrevista ao SBT News.

Na semana passada foi divulgado nas redes sociais um áudio no qual o ex-ministro criticou Jair Bolsonaro (PL) e sugeriu que a capacidade para retomar o crescimento econômico está na candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Porque, hoje, ou é com Lula, ou a gente continua piorando", disse o ex-chefe do MEC, de acordo com a gravação.

