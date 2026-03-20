Wellington Dias será coordenador da campanha de Lula

247- O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias (PT), foi confirmado como um dos coordenadores da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2026. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (20) em nota oficial da pasta, conforme noticiado pela CNN Brasil. De acordo com o texto, Dias terá atuação central na condução política da campanha, com foco na articulação com lideranças partidárias, governadores, prefeitos e movimentos sociais em diferentes regiões do país.

A nota afirma que o ministro desempenhará função estratégica nesse processo e também destaca a relação de confiança entre Lula e Wellington Dias, indicando que a escolha reflete a trajetória política construída ao longo dos anos entre ambos. Esta não será a primeira vez que Wellington Dias participa de uma campanha presidencial de Lula. Em 2022, ele integrou a coordenação política da candidatura, atuando na formação de alianças partidárias durante o processo eleitoral.

Após a eleição, o ministro participou da equipe de transição de governo e assumiu a pasta responsável por programas sociais federais. Segundo o ministério, seu desempenho técnico e político foi determinante para sua permanência na equipe.

Trajetória política

Wellington Dias iniciou sua carreira como vereador e exerceu os cargos de deputado estadual, deputado federal e governador do Piauí por quatro mandatos. Ele também é senador eleito pelo estado. O ministério avalia que esse histórico o credencia para atuar tanto na articulação institucional quanto na mobilização política nacional. O ministro deve decidir na próxima semana se continuará à frente da pasta. Segundo apuração, a tendência é de permanência no cargo.

O governo federal projeta mudanças na Esplanada dos Ministérios ao longo do ano eleitoral. Fernando Haddad já deixou o Ministério da Fazenda para disputar o governo de São Paulo, enquanto Simone Tebet também decidiu concorrer ao Senado pelo mesmo estado. Também são esperadas as saídas de Renan Filho, Silvio Costa Filho e Jader Filho para disputas eleitorais em seus respectivos estados.