Witzel abre seu sigilo e desafia Flavio Bolsonaro a fazer o mesmo

Alvo de ação da PF nesta terça-feira (26), o governador do Rio partiu para cima do filho de Jair Bolsonaro. "Senador Flávio Bolsonaro, o senhor, que some com o Queiroz e foge da Justiça, faça como eu: abra seus sigilos bancário e telefônico e deixe que investiguem sua rachadinha e da sua família", disse Witzel edit