YouTube remove nova live de Bolsonaro replicada no canal do filho Carlos

247 - O YouTube retirou do ar mais uma live de Jair Bolsonaro, publicada nesta quinta-feira (28), que foi replicada nos canais de Carlos Bolsonaro e "Os Pingos nos is".

Bolsonaro já está suspenso da plataforma por uma semana após espalhar fake news sobre ligação entre vacina da Covid e Aids.

De acordo com a rede social, suas diretrizes proíbem conteúdos de criadores que estejam sob alguma restrição.

“O canal do presidente Jair Bolsonaro segue temporariamente suspenso, impedido de enviar vídeos com novos conteúdos ou fazer transmissões ao-vivo, de acordo com a nossa política de alertas e avisos”, destaca o YouTube.

O vídeo foi publicado originalmente no canal do Facebook de Jair Bolsonaro, que possuía um link do YouTube que levava ao canal de seu filho Carlos. O perfil "Os Pingos nos is" também reproduziu a transmissão.

Segundo as regras do YouTube, caso Bolsonaro cometa três violações das regras dentro de um prazo de 90 dias, poderá perder o seu canal permanentemente.

