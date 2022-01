YouTube remove vídeo de Malafaia com fake news sobre vacinação infantil

A hashtag #DerrubaMalafaia chegou aos assuntos mais comentados no Twitter nos últimos dias e gerou revolta no empresário edit

Por Guilherme Amado, no portal Metrópoles - O YouTube removeu na madrugada desta quinta-feira (12/1) um vídeo de Silas Malafaia contra a vacinação infantil contra a Covid.

Nesta terça-feira (11), ele teve que apagar 11 tuítes sobre a vacinação após o Twitter ameaçar deletar sua conta. As postagens levavam a um vídeo em seu perfil no YouTube no qual dizia, falsamente, que a vacinação infantil é “infanticídio”.

A hashtag #DerrubaMalafaia chegou aos assuntos mais comentados no Twitter nos últimos dias e gerou revolta no empresário, que atacou quem pediu a derrubada da sua conta. “São covardes, de democratas não têm nada, não suportam o contraditório. Dizem que nós somos fundamentalistas, mas eles que não suportam posição contrária”, disse.

