Youtuber Wilker Leão é acusado por jornalista de invadir ato do “Terra Livre” com abordagens racistas e difamatórias (vídeo)

Manifestação dos povos originários foi invadida pelo youtuber, que acuou manifestantes no local edit

A jornalista Andressa Zumpano usou suas redes sociais para denunciar a abordagem do youtuber Wilker Leão, que foi agredido por Bolsonaro nesta quinta-feira (18) após chamá-lo de “thuthuca do centrão”, durante um ato do acampamento “terra livre” em Brasília, ação que ocorre em defesa dos povos originários.

Andressa compartilhou um vídeo gravado por ela durante o ato e diz que o jovem teve um comportamento racista e filmou pessoas no local sem autorização.

Quem é o cara agredido hoje por Bolso?

Quem é o cara agredido hoje por Bolso?

Esse vídeo foi gravado por mim, durante o Acampamento Terra Livre 2022, quando o cabo do exército e youtuber fez abordagens e filmagens não autorizadas de indígenas para a produção de conteúdos racistas e difamatórios em seu canal.

Em um vídeo disponível no canal de Wilker, é possível vê-lo perseguindo um participante do ato. O Homem, que não teve seu nome identificado, pede inúmeras vezes para parar de ser filmado. Wilker segue a filmagem e persegue o ativista.

