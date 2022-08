Zambelli não conseguiu colocar Delgatti na campanha e tomou bronca de Bolsonaro, diz Antagonista

Apoie o 247

247 - A deputada Carla Zambelli foi a responsável pela aproximação entre o hacker Walter Delgatti e a campanha à reeleição de Jair Bolsonaro. Responsável por divulgar as conversas de procuradores da Lava Jato com o ex-juiz Sergio Moro em 2019 no Telegram, Delgatti se encontrou nessa terça-feira (9) com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e foi recebido por Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada na manhã desta quarta-feira (10).

Segundo o site O Antagonista, a iniciativa de Zambelli não foi bem recebida pelo núcleo da campanha. "Valdemar saiu da conversa com a impressão de que Delgatti estaria 'armando uma armadilha para Bolsonaro'", escreve o site.

"O presidente recebeu o hacker de Araraquara com a promessa de que ele poderia 'ajudar na questão das urnas eletrônicas', mas ouviu calado. Depois, mandou um assessor dizer a Zambelli que se concentre em sua própria campanha e 'não atrapalhe' a disputa presidencial", continuou.

