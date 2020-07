Zanin: “Lava Jato tinha objetivo claro de aniquilar a imagem de Lula”

247 - Em meio à uma crise após declarações do procurador-geral da República Augusto Aras de que é preciso averiguar os procedimentos usados pela operação Lava Jato, o Instituto Lula divulgou um vídeo em que o advogado Cristiano Zanin Martins reforça as denúncias de parcialidade de Sergio Moro quando juiz da Lava Jato e aponta os reais interesses da força-tarefa de Curitiba ao perseguir o ex-presidente Lula.

“Na verdade, eles [Lava Jato] tinham um objetivo. O objetivo claro de que era de retirá-lo [Lula] da vida pública, aniquilar a sua imagem e seu legado”, afirmou o advogado.

Recentemente, a Vaza Jato revelou que houve uma cooperação ilegal da Lava Jato com os Estados Unidos. Reportagem do The Intercept Brasil mostrou a realização de diligências entre membros da operação e do FBI fora dos parâmetros legais.

Quais eram os verdadeiros interesses da Lava Jato e de Sergio Moro ao perseguirem @LulaOficial? @czmartins, advogado do ex-presidente, explica. #AnulaSTF pic.twitter.com/xN9ox2HoeT — Instituto Lula (@inst_lula) July 29, 2020





