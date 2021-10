Zé Trovão chorou momentos antes de se entregar à Polícia Federal

Militante bolsonarista estava foragido no México. Ele é investigado no STF por promover atos golpistas em 7 de setembro edit

Metrópoles - Os últimos momentos de liberdade do militante Marcos Antonio Pereira Gomes, o Zé Trovão, foram documentados por um site catarinense de notícias, o TopElegance, que mostrou cenas do bolsonarista em uma casa em Joinville, no interior de Santa Catarina.

As imagens teriam sido gravadas nesta terça-feira (26/10). Nas cenas, Zé Trovão aparece ouvindo seu advogado e conversando com o repórter do veículo. Em um dos momentos, ele chora (imagem em destaque). O jornalista que o acompanhava conta que o motivo era ter de abandonar seus filhos para se entregar e cumprir a ordem de prisão expedida pelo Supremo Tribunal Federal no início de setembro.

Zé Trovão foi um personagem de destaque na mobilização para atos bolsonaristas no feriado de Independência. Os protestos são investigados no STF por causa das pautas antidemocráticas defendidas pelos manifestantes. No ato em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chegou a dizer que não cumpriria mais as ordens do ministro Alexandre de Moraes – para dias depois recuar. Por sua atuação nesse episódio, Trovão teve a prisão decretada e se refugiou no México, onde chegou a pedir exílio, por quase dois meses.

