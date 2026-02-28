Aberto centro de imprensa para "duas sessões" anuais da China

Um centro de imprensa para as sessões anuais da principal legislatura e do principal órgão consultivo político da China, conhecidas como as "duas sessões", foi inaugurado nesta sexta-feira no Media Center Hotel, em Beijing.

A quarta sessão da 14ª Assembleia Popular Nacional e a quarta sessão do 14º Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês terão início em 5 e 4 de março, respectivamente.

Mais de 3 mil jornalistas, incluindo mais de mil da China, Hong Kong, Macau, Taiwan e do exterior, se inscreveram para cobrir as "duas sessões" deste ano, de acordo com o centro de imprensa.

Uma série de coletivas de imprensa e eventos serão realizados, nos quais altos funcionários do governo deverão responder às perguntas dos jornalistas e explicar as principais políticas e direções de desenvolvimento.

Fonte: Xinhua