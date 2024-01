China lança livro branco sobre a luta contra o terrorismo

O documento indica que a China quer trabalhar junto com todos os países, participar ativamente da governança no combate ao terrorismo global e realizar amplas cooperações edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

O Gabinete de Imprensa do Conselho de Estado da China lançou nesta terça-feira (23) o Livro Branco sobre o Sistema Jurídico e a Prática Antiterrorismo da China.

O principal conteúdo do documento aborda o aperfeiçoamento do sistema jurídico antiterrorismo, a identificação clara e a punição padronizada sobre atividades terroristas. A publicação também trata da padronização do exercício do poder nos esforços de combate ao terrorismo, da proteção dos direitos humanos no trabalho contra o terrorismo de acordo com a lei e da salvaguarda eficaz da segurança do povo e do país.

continua após o anúncio

Segundo o livro branco, o terrorismo é o inimigo comum da sociedade humana, um desafio para todos os países e toda a humanidade e uma séria ameaça à paz e à segurança internacionais. Por isso, a luta contra o terrorismo é uma responsabilidade comum de toda a comunidade internacional.

O documento indica que a China quer trabalhar junto com todos os países, participar ativamente da governança no combate ao terrorismo global e realizar amplas cooperações e intercâmbios com base na igualdade e respeito mútuo.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: