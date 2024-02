Apoie o 247

O programa especial produzido pelo Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e pelo Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), “Clássicos Citados por Xi Jinping III”, será transmitido a partir do dia 17 deste mês no canal CCTV-1, nos aplicativos e no site do CMG.

O programa apresentará os clássicos citados por Xi Jinping em seus importantes discursos e artigos, combinando-os ao espírito do 20º Congresso Nacional do PCCh e mostrando as novas ideias, perspectivas e afirmações do líder chinês.

Tradução: Luís Zhao

Revisão: Mariana Yante

