Com crise no Mar Vermelho, destacam-se vantagens do trem de carga China-Europa

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

O Mar Vermelho é uma das principais rotas de navegação para o Canal de Suez, e é essencial para algumas rotas comerciais rumo à Europa Ocidental e aos Estados Unidos.

Desde novembro do ano passado, em solidariedade à Palestina, os Houthis do Iêmen têm atacado repetidamente navios associados a Israel nas águas do Mar Vermelho, e várias empresas de navegação anunciaram a suspensão da rota do Mar Vermelho e a mudança para contornar o Cabo da Boa Esperança. Em janeiro deste ano, os EUA e o Reino Unido iniciaram ataques aéreos diretos às instalações dos Houthis, fazendo com que mais navios contornassem o Cabo da Boa Esperança.

continua após o anúncio

No momento em que as principais rotas marítimas estão sendo interrompidas e a segurança da cadeia de suprimentos global está sendo desafiada, o trem de carga China-Europa, que foi atacado pela mídia estrangeira, tornou-se foco da atenção. Atualmente, muitos países europeus aumentaram a demanda por esse meio de transporte, buscando soluções logísticas terrestres em vez de marítimas.

Em comparação com o meio de transporte marítimo, o trem de carga China-Europa tem várias vantagens como estabilidade maior, preço mais baixo e duração menor. Segundo as estatísticas mais recentes, o número acumulado das viagens de trens desta rota terrestre ultrapassou 85 mil ao longo dos anos, e mais de 2,6 mil viagens já foram feitas neste ano. Isso permite que mais produtos europeus entrem no cotidiano dos chineses e os produtos “Made in China” se tornem mais populares entre europeus.

continua após o anúncio

Com uma artéria de conectividade sob a cooperação da Iniciativa Cinturão e Rota, o trem de carga China-Europa atingiu 219 cidades em 25 países europeus. Ele abriu um novo canal para o transporte terrestre e uma nova ponte para a cooperação econômica e comercial da Eurásia, criou uma cadeia de suprimentos da logística internacional mais resiliente e injetou um novo impulso no desenvolvimento do continente.

A economia mundial não pode funcionar sem o transporte global de mercadorias e o comércio de commodities, e rotas alternativas mais flexíveis pela Eurásia são cruciais. Na atual situação mundial de segurança, a contribuição do trem de carga China-Europa é bem preciosa.

continua após o anúncio

tradução: Shi Liang

revisão: Gabriela Nascimento

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: