Comentário: O Festival da Primavera é da China e do mundo

A Sede das Nações Unidas em Viena celebrou o Ano Novo Chinês pela primeira vez. A Sede das Nações Unidas em Nova York realizou outra vez a Gala do Festival da Primavera. Edifícios emblemáticos em muitos países foram cobertos de "vermelho chinês". Depois que o Festival da Primavera foi designado como feriado das Nações Unidas, o sabor festivo tornou-se mais forte em todo o mundo. Do "Ano da China" ao "Ano do Mundo", esta festa do Ano do Dragão proporciona um novo impulso e oportunidades para pessoas de todo o mundo compreenderem a China e a cultura chinesa.

O Festival da Primavera é o festival tradicional mais antigo e importante da China. O fato de que ele foi listado como feriado das Nações Unidas significa que as agências da ONU evitarão realizar reuniões nesta data todos os anos, dando às pessoas mais oportunidades de vivenciar a cultura chinesa. Antes disso, cerca de 20 países e regiões, incluindo Coreia do Sul, Vietnã e Cingapura, haviam estabelecido o Festival da Primavera como feriado legal. Foi "oficialmente certificado" pelas Nações Unidas, indicando o aumento da influência da China e da sua cultura.

Hoje, cerca de um quinto da população mundial celebra o Ano Novo Lunar de diferentes formas. As atividades folclóricas do Festival da Primavera são realizadas em quase 200 países e regiões. Como um festival tradicional chinês se tornou um evento cultural global?

Especialistas assinalam que na cultura chinesa, os valores de "valorizar a harmonia e procurar a harmonia na diversidade" e o conceito de "conviver em harmonia com outras culturas" ressoaram e foram reconhecidos por pessoas de todo o mundo. Através de experiências imersivas de diversas atividades do Festival da Primavera, outros povos do mundo podem compreender melhor a China e perceber que a cultura chinesa é aberta, inclusiva e inovadora.

Na cultura tradicional chinesa, o dragão simboliza a sabedoria e a força. Quando é celebrada a chegada do Ano do Dragão, muitos lugares do mundo ainda estão agitados e o mundo ainda continua a ter muitas incertezas. Para resolver esses problemas, é preciso de sabedoria e força.

O Festival da Primavera traz as espectativas das pessoas para a recuperação e renovação de todas as coisas. Pessoas de qualquer lugar e de qualquer raça reúnem-se e sentem felicidade nesta data. Essa é a chama do Festival da Primavera, a qual já transcendeu as fronteiras nacionais e se torna uma força importante para promover um mundo melhor.

Tradução: Florbela Guo

Revisão: Gabriela Nascimento

