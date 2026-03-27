Conferência Anual 2026 do Fórum Boao para a Ásia realiza sessão plenária em Hainan

Boao, Hainan, 26 mar (Xinhua) – A Conferência Anual 2026 do Fórum Boao para a Ásia (BFA, em inglês) realizou uma sessão plenária nesta quinta-feira em Boao, na Província de Hainan, no sul da China.

Zhao Leji, presidente do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional da China, participou do evento e fez um discurso principal.

Notando que este ano marca o 25º aniversário do BFA, Zhao disse que o fórum se tornou uma plataforma de prestígio para promover intercâmbios, colaboração e desenvolvimento comum entre os países asiáticos e o mundo em geral.

Somente por meio do trabalho conjunto em solidariedade poderá a humanidade enfrentar os riscos e desafios globais e criar um futuro melhor, indicou ele.

Enquanto a China se prepara para a 33ª Reunião de Líderes Econômicos da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) em Shenzhen em novembro, Zhao disse que o país está pronto para aproveitar esta oportunidade como anfitrião e trabalhar com todas as partes para construir uma comunidade Ásia-Pacífico e injetar maior vitalidade e impulso mais forte no desenvolvimento da região.

Fundado em 2001, o BFA é uma organização internacional não governamental e sem fins lucrativos, comprometida em promover a integração econômica regional e aproximar os países asiáticos de seus objetivos de desenvolvimento.

Realizada de 24 a 27 de março, a conferência deste ano tem como tema "Moldando um Futuro Compartilhado: Novas Dinâmicas, Novas Oportunidades, Nova Cooperação".