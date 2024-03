Dados e fatos: Como entender o desenvolvimento da China

Apoie o 247

Desde que a China se tornou a segunda maior economia do mundo, a relação entre o PIB da China e o dos EUA sempre foi um foco de discussão.

Em 2023, esta proporção diminuiu. Vendo esta mudança, combinada com o bloqueio e a supressão dos EUA contra a China no campo de alta tecnologia nos últimos anos, muitas pessoas questionam se a economia chinesa irá declinar sob esta pressão.

Será?

Voltemos primeiro ao indicador numérico em si: o cálculo do PIB total envolve fatores como preços e taxas de câmbio. Nos últimos três anos, os Estados Unidos adotaram políticas fiscais e monetárias radicais, o que os levou a uma situação de inflação elevada, além de ter aumentado significativamente o tamanho do PIB nominal do país.

Além dos preços, ao comparar os agregados econômicos, também é necessário considerar a taxa de câmbio. Para comparar os valores econômicos da China e dos Estados Unidos, o PIB da China denominado em RMB deve ser convertido em dólares americanos.

Nos últimos dois anos, os Estados Unidos entraram em uma nova rodada de ciclos de aumento das taxas de juros. De março de 2022 a julho de 2023, a Reserva Federal aumentou as taxas de juros 11 vezes consecutivas, com o acumulo de aumento atingindo 525 pontos base. O aumento das taxas de juros normalmente provoca entradas líquidas de capital internacional, elevando a taxa de câmbio do dólar americano.

É fácil levar um “tapa na cara” ao usar um único dado para denegrir a economia da China. Algumas pessoas estão comparando narrativas por meio de dados, e a lógica por trás desse método merece um estudo mais aprofundado.

