EUA devem resolver a crise do fentanil no próprio país

“Essa reunião enviou um sinal positivo de cooperação, de que a China e os Estados Unidos tentam tratar das relações bilaterais da melhor forma”, comentou a agência de notícias Associated Press (AP) sobre o encontro entre os responsáveis da Comissão Nacional de Controle de Narcóticos da China e a delegação conjunta de repressão às drogas dos EUA, realizado no dia 30 de janeiro em Beijing.

No mesmo dia, o grupo de trabalho de cooperação antidrogas China-EUA entrou oficialmente em funcionamento. Trata-se de uma medida importante na implementação dos consensos alcançados no encontro entre os chefes de Estado dos dois países em São Francisco em novembro do ano passado. Em agosto de 2022, devido à visita a Taiwan da então presidente da Câmara dos Representantes norte-americana, Nancy Pelosi, a China e os EUA suspenderam a colaboração nessa área. Desta vez, o reinício do mecanismo de consulta pelos departamentos de controle de narcóticos das duas nações mostra uma melhora contínua da atmosfera de contatos e diálogo, o que terá um efeito construtivo na promoção dos laços bilaterais.

O fentanil é um opioide originalmente usado como analgésico e anestésico, mas se tornou gradualmente uma droga prejudicial à sociedade norte-americana devido ao problema de abuso de opioides a longo prazo.

Por que o fentanil é usado em excesso nos Estados Unidos? Isso tem a ver com muitos fatores. Por um lado, as grandes empresas farmacêuticas impulsionadas por lucros escolheram pressionar os políticos para fornecer proteção política. Os representantes médicos utilizam vários meios para encorajar os clínicos a prescrever mais medicamentos, enquanto as farmácias também os vendem vigorosamente, o que formou uma cadeia completa de interesses. Por outro lado, as autoridades norte-americanas carecem de regulamentação eficiente neste aspecto. Especialmente nos últimos anos, a crescente polarização política tornou impossível para os EUA aprovarem um projeto de lei no combate ao tráfico do fentanil.

A raiz da crise relacionada a essa droga nos EUA reside no próprio país. Os políticos estadunidenses são incapazes de resolver os problemas e habitualmente culpam outros para fugir da responsabilidade. O governo Trump, que tomou a China como alvo, processou e sancionou algumas empresas e cidadãos da China. Washington também incluiu certas instituições chinesas na lista de entidades sancionadas, quando conduziram a cooperação antidrogas com a China há alguns anos.

Como o país com o pior problema com o fentanil no mundo, os EUA não têm uma gestão formal unificada de medicamentos dessa espécie. Portanto, a cooperação entre a China e os EUA no controle de narcóticos só pode ajudar a parte norte-americana a criar condições externas para solucionar os problemas. Para erradicar verdadeiramente a crise do fentanil, os EUA devem encontrar a causa dentro do próprio país, aperfeiçoar seu sistema de gestão e tomar medidas eficazes.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Diego Goulart

