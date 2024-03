Governo chinês cria milagre com desenvolvimento econômico do país, afirma premiê da Tailândia

Apoie o 247

O primeiro-ministro da Tailândia, Srettha Thavisin, afirmou estar impressionado com o desenvolvimento econômico da China. “O governo chinês criou um milagre para seu povo por meio da eliminação da pobreza e construção de infraestruturas”, disse o líder ao conceder uma entrevista exclusiva ao Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês).

Thavisin visitou à China e compareceu ao 3º Fórum Cinturão e Rota para Cooperação Internacional em outubro de 2023. Na ocasião, o premiê disse ao presidente chinês, Xi Jinping, que a Tailândia trata o país como irmão mais velho e que as duas nações são relacionadas por sangue.

Segundo o líder tailandês, os dois países contam com intercâmbios econômicos frequentes e um enorme volume comercial. A China tem sido o maior investidor direto na Tailândia nos últimos anos, especialmente na indústria de carros elétricos. Além disso, a Iniciativa Cinturão e Rota, proposta chinesa, trouxe a conectividade que promoveu um imenso progresso regional. “É por isso que escolhi a China como minha primeira parada depois de visitar os países da Associação das Nações do Sudeste Asiático, após minha posse”, explicou o primeiro-ministro.

A isenção mútua de vistos entre a China e a Tailândia entrou em vigor nessa sexta-feira (1), sucedendo à isenção unilateral de vistos, de cinco meses, concedida pelo país do Sudeste Asiático à China. De acordo com o Ministério do Turismo e Esportes da Tailândia, entre o dia 1º de janeiro e o dia 25 de fevereiro deste ano, o país recebeu mais de um milhão de turistas chineses, número que lidera o ranking de turistas estrangeiros.

Thavisin lembrou que a ascendência da maior parte dos tailandeses é chinesa e que os dois povos têm convivido de maneira harmoniosa. Segundo o premiê, os tailandeses gostam de passear pela China, sendo Beijing, Shanghai e cidades multiculturais os destinos mais populares. Ao mesmo tempo, a maior parte dos turistas na Tailândia são chineses. Para o líder tailandês, a isenção de vistos ajudará a incentivar o crescimento econômico do país. “Também demonstra que damos atenção à China, país que mantemos relações muito estreitas”, acrescentou.

