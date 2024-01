Apoie o 247

A uva é uma das primeiras frutas domesticadas pelo homem. Em julho, Georgios, da Grécia, estava comprando folhas de uva em Turpan.

As pequenas folhas de videira são um ingrediente importante usado para fazer a iguaria grega chamada Dolma. Georgios nunca pensou que a Grécia e a China, localizadas em ambas as extremidades da Rota da Seda, estivessem ligadas através de folhas de uva.

Outra pessoa que tem uma ligação profunda com as uvas é a “Vovó da Uva”, Halchhan. Halchhan está na linha de frente da promoção do plantio de uvas há quase 50 anos. Com os esforços dela e de seus colegas, a área de plantio de uvas em Turpan aumentou de 26 para 360 quilômetros quadrados.

