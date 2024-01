Apoie o 247

A China é inteligente o suficiente para enfrentar os desafios econômicos atuais, disse Klaus Schwab, fundador e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial, em uma recente entrevista exclusiva ao Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês).

Ele esteve na China há 45 anos, em 1979. Em comparação com o passado, ele disse que o desenvolvimento da economia chinesa alcançou sucessos impressionantes.

Por exemplo, o PIB da China em 1979 era apenas 1% do que é hoje. A situação era exatamente a mesma em termos de volume de comércio. Naquela época, a China era claramente um país subdesenvolvido. Hoje, a China é líder em muitas áreas tecnológicas. Houve comentários de que a China havia chegado ao fim de seu desenvolvimento em expansão. Hoje, declarações semelhantes estão sendo feitas novamente. Klaus Schwab está convencido de que a China tomará medidas para superar desafios como o envelhecimento da população e a questão da dívida e encontrará novos modelos para o crescimento econômico.

Atualmente, todos os países estão enfrentando dificuldades econômicas por vários motivos. Klaus Schwab disse acreditar que a China tem sabedoria suficiente para superar os desafios econômicos atuais.

