Mais de 2100 mídias de 200 países e região cobrirão a Festa de Gala do Festival da Primavera

A Festa de Gala do Festival da Primavera 2024, realizada pelo Grupo de Mídia da China, entrará no ar às 20h00 (horário de Beijing) na próxima sexta-feira, dia 9 de fevereiro, ou seja, na véspera do Ano Novo Chinês.

Sendo o maior evento televisivo anual do mundo, reconhecido pelo Guinness World Records, a cerimônia se tornou um evento cultural para os chineses de todo o mundo compartilharem a alegria e celebrarem o Ano Novo. Também oferece uma boa janela para o resto do planeta conhecer a cultura do país.

Os cinco canais de CGTN e plataformas de multimídia de 68 línguas vão colaborar com mais de 2.100 mídias de 200 países e regiões para transmitir ou cobrir a Festa de Gala do Festival da Primavera, inclusive Estados Unidos, França, Itália, Rússia, Brasil, Japão, Indonésia, Quênia e África do Sul.

