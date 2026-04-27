Navio-hospital da Marinha Chinesa volta ao país após mais de 200 dias prestando assistência no exterior

CGTN – Após uma viagem de 234 dias com 36 mil milhas náuticas, o navio-hospital da Marinha Chinesa "Arca da Rota da Seda", retornou na manhã deste domingo (26), hora local, ao porto naval em Sanya, concluindo a "Missão Harmoniosa-2025".

Desde que partiu de Quanzhou, na província de Fujian, em 5 de setembro de 2025, o navio-hospital percorreu o Pacífico Sul, o Mar do Caribe e o Oceano Atlântico, visitando Nauru, Fiji, Tonga, Jamaica, Barbados e Papua Nova Guiné para prestar serviços médicos.

A missão também incluiu visitas ao Brasil e Chile para intercâmbios médicos e escalas técnicas na Nicarágua, no Uruguai e em Fiji, incluindo uma travessia do Estreito de Magalhães. Foi a primeira vez que um navio-hospital chinês passou pelo local.

Durante a missão, a equipe médica prestou serviços médicos gratuitos a moradores locais, chineses residentes no exterior e funcionários de instituições chinesas. No total, foram realizadas mais de 26,3 mil consultas, mais de 2,7 mil cirurgias, mais de 17 mil exames complementares e 136 internações. Além da assistência médica, a missão também aprofundou o intercâmbio cultural e a cooperação militar e realizou exercícios marítimos conjuntos com as marinhas do Brasil, de Fiji e de Tonga.