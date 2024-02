Prelúdio da Gala do Festival da Primavera pelo CMG é realizado em Nairóbi

Apoie o 247

O evento exclusivo Prelúdio da Gala do Festival da Primavera foi realizado ontem (31) no Escritório das Nações Unidas em Nairóbi, no Quênia. A atividade visa promover o intercâmbio interpessoal e impulsionar a aprendizagem mútua de diferentes civilizações, e contou com a participação de mais de 200 convidados.

Shen Haixiong (Photo: Divulgação/CRI)

Em um discurso por vídeo, o vice-diretor do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente do Grupo de Mídia da China (CMG, sigla em inglês), Shen Haixiong, disse que a Gala já contabiliza 41 edições. Este ano, o CMG vai oferecer um “banquete cultural” cheio de alegria e carinho, através da divulgação integral de pensamentos, artes e tecnologias.

Zainab Hawa Bangura (Photo: Divulgação/CRI)

Por sua vez, a subsecretária-geral da ONU e diretora-geral do Escritório das Nações Unidas em Nairóbi, Zainab Hawa Bangura, desejou que todas as pessoas que celebram o Festival possam obter paz, prosperidade e felicidade.

Zhou Pingjian (Photo: Divulgação/CRI)

O representante permanente para o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e para ONU-Habitat, embaixador chinês no Quênia, Zhou Pingjian, disse que o Festival da Primavera demonstra a essência espiritual de harmonia e paz na cultura chinesa, o que encarrega a afeição do lar e da nação dos chineses.

O famoso calígrafo Su Shishu escreveu o Prelúdio da Gala do Festival da Primavera com três estilos diferentes (Photo: Divulgação/CRI)

O famoso calígrafo Su Shishu escreveu o Prelúdio da Gala do Festival da Primavera com três estilos diferentes.

Professores e alunos do Instituto Confúcio da Universidade de Nairóbi apresentaram uma série de programas de arte do Patrimônio Cultural Imaterial (Photo: Divulgação/CRI)

Na ocasião, professores e alunos do Instituto Confúcio da Universidade de Nairóbi apresentaram uma série de programas de arte do Patrimônio Cultural Imaterial.

