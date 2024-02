Quarto volume de “Xi Jinping: A Governança da China” é publicado em cinco idiomas de minorias étnicas

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

O quarto volume de “Xi Jinping: A Governança da China” foi traduzido para cinco idiomas de minorias étnicas chinesas e está disponível em todo o país.

As cinco línguas são mongol, tibetano, uigur, cazaque e coreano.

continua após o anúncio

Tradução: Wang Siqi

Revisão: Patrícia Comunello

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: