Sessão anual do principal órgão consultivo político da China começa nesta segunda

A 2ª sessão do 14º Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPCh) começará na tarde desta segunda-feira (4), em Beijing.

A informação foi divulgada pelo porta-voz da sessão, Liu Jieyi, durante coletiva de imprensa sobre o evento.

De acordo com Liu Jieyi, a sessão durará seis dias, encerrando na manhã do dia 10.

O porta-voz também divulgou a agenda da sessão da CCPPCh.

Tradução: Paula Chen

Revisão: Patrícia Comunello

