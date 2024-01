Terremoto de 7,1 graus atinge Xinjiang, no noroeste da China

O epicentro, com 22 quilômetros de profundidade, foi registrado a 41,26 graus de latitude norte e 78,63 graus de longitude leste, uma zona montanhosa com uma população pequena edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Um terremoto de 7,1 graus na escala Richter sacudiu o distrito de Wushi, em Aksu, na Região Autônoma Uigur de Xinjiang, no noroeste da China, às 2h09 da terça-feira (23), de acordo com o Centro de Redes de Terremotos da China.

O epicentro, com 22 quilômetros de profundidade, foi registrado a 41,26 graus de latitude norte e 78,63 graus de longitude leste, uma zona montanhosa com uma população pequena.

continua após o anúncio

Até as 6 horas de terça, as autoridades locais informaram que três pessoas ficaram feridas e foram levadas ao hospital. Nenhuma vítima fatal foi reportada. Logo após o terremoto, uma missão de resgate foi enviada ao local atingido pelo abalo sísmico.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: