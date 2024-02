Wang Yi afirma que a China permanece firme como uma força estabilizadora em um mundo turbulento

Apoie o 247

O membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China e ministro das Relações Exteriores do país, Wang Yi, discursou no sábado (17) na Conferência de Segurança de Munique e afirmou que todos os países devem buscar a união e a cooperação ganha-ganha, para injetar mais certeza no mundo e criar um futuro melhor para a humanidade.

O diplomata chinês disse que, em 2023, o mundo passou por muitas turbulências e a humanidade enfrentou múltiplos desafios. Independentemente das mudanças no cenário internacional, a China, como um grande país responsável, sempre manterá a continuidade e a estabilidade de suas principais políticas e diretrizes e continuará servindo como uma força estabilizadora em um mundo turbulento, para impulsionar a cooperação entre grandes países, responder às questões de preocupação internacional e fomentar a governança e o crescimento globais.

Wang Yi também respondeu perguntas da imprensa sobre a crise na Ucrânia e questões relacionadas a Taiwan, Xinjiang e Mar do Sul da China.

