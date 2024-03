Xi Jinping congratula Shehbaz Sharif pela eleição como premiê do Paquistão

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

O presidente chinês, Xi Jinping, enviou neste domingo (3) mensagem de congratulação a Mian Muhammad Shehbaz Sharif, por sua eleição como primeiro-ministro do Paquistão.

Xi Jinping afirmou acreditar que, sob a liderança do premiê e do novo governo paquistanês, o país conseguirá maiores êxitos no desenvolvimento.

continua após o anúncio

O líder chinês também assinalou a importância de dar continuidade à tradicional amizade sino-paquistanesa, além de reforçar o intercâmbio e a colaboração bilateral nos diferentes setores e estabelecer uma comunidade de futuro compartilho de relações mais estreitas dos dois países na nova era, para promover mais benefícios aos dois povos.

O premiê chinês, Li Qiang, também enviou neste domingo mensagem de congratulação a Shehbaz.

continua após o anúncio

Tradução: Paula Chen

Revisão: Patrícia Comunello

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: