Xi Jinping felicita presidente indiano pelo Dia da República da Índia

O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta sexta-feira (26) congratulações ao presidente indiano, Droupadi Murmu, pelo 75º Dia da República da Índia.

Xi Jinping observou que uma relação saudável e estável China-Índia corresponde aos interesses fundamentais dos dois povos, além de contribuir para a paz, a estabilidade e a prosperidade na região e no mundo.

O líder chinês disse ainda que está disposto a trabalhar junto com Droupadi Murmu para levar adiante as relações entre as duas nações para um caminho saudável e estável.

No mesmo dia, o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, também remeteu felicitações ao primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

Tradução: Ângela Han

Revisão: Patrícia Comunello

